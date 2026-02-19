ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。16日（日本時間17日）のフリーでは、完璧な演技を披露。リンク外に目を移すと圧巻の光景が広がっていた。圧巻の演技で列島を感動に包んだりくりゅう。演技後、会場には割れんばかりの拍手喝采が響いていた。観客からは惜しみないスタンディングオベー