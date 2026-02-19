◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦〇佐々木尽（２回ＴＫＯ）マーロン・パニアモーガン●（１９日、東京・後楽園ホール）プロボクシングの前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者の佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が、マーロン・パニアモーガン（３１）＝フィリピン＝を２回１分２１秒ＴＫＯで下し、昨年６月のＷＢＯ世界ウエルター級タイトルマッチで王者ブライアン・ノーマン（米