交通事故に遭った患者の通院日数を水増しして保険金をだまし取ったとして、福岡県警は整骨院グループの代表の男を追送検しました。詐欺の疑いで追送検されたのは、整骨院グループの代表で福岡市早良区の松尾和則容疑者（46）です。松尾容疑者はおととし8月、別の従業員ら3人と共謀し、自身が管理する沖縄県の整骨院で交通事故に遭った患者の通院日数を水増しし、保険会社からおよそ360万円をだましとった疑いが持たれ