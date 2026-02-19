１７日、湖北省襄陽市で行われた国家級無形文化遺産「火竜鋼花」。火壺を回転させ、円を描くように火花を散らす。（襄陽＝新華社配信／楊東）【新華社北京2月19日】中国各地では春節（旧正月）を迎え、獅子舞や竜舞、廟会（びょうかい）など、伝統行事がにぎやかに繰り広げられている。１９日、江蘇興化里下河国家湿地公園で、春節の衣装をまとったロボット犬と触れ合う子どもたち。（興化＝新華社配信／周社根）１８日、江蘇省