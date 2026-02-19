19日午後8時ごろ福岡市の図書館で男女3人が刃物で刺されるなどし、1人が重傷です。警察は現場にいた男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。図書館の女性利用者の首に刃物で切りつけたとして殺人未遂の疑いで逮捕された吉井容疑者は、警察の調べに対し「私がしたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。吉井容疑者は女性とは面識がないとみられています。吉井容疑者はほかの2人を刺したり、切りつけたりした