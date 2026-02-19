男子団体スプリント後半距離で山本涼太（右）から渡部暁斗にリレー＝テーゼロ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日（19日）ノルディックスキー複合男子団体スプリントで、今季限りで引退する渡部暁斗（北野建設）と山本涼太（長野日野自動車）の日本は6位だった。フリースタイルスキーで松浦透磨（岐阜日野自動車）が出場予定だった男子ハーフパイプ（HP）予選は悪天候のため20日に延期された。カーリング女子1次リー