ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、今大会から採用された新競技で、スキーと登山を融合した山岳スキー（スキーモ）が始まった。この日は男女スプリントが行われ、標高差約７０メートル、全長７２５メートルのコースを使用。選手たちは山の自然を表現したジグザグのコースを駆け上がると、途中でスキー板を外して背中のバックパックに取り付けて担ぎ、スキー靴で階段を上った。さらに再びスキーを履いてコースの最高点ま