◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）（仮見出し）カーリング女子の１次リーグで、世界ランキング５位の日本のフォルティウスは最後の試合となる同１１位の中国と対戦。第３エンド（Ｅ）を終了し２−１とリードしている。試合は日本時間午後１０時開始の予定だったが、屋外が大雪のため、チームの到着が遅れるなどして約２０分遅れで始まった。第１Ｅは中国が有利な後攻だっ