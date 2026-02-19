19日夜、福岡市の図書館で3人が刃物で襲われ、警察は殺人未遂の疑いで、自称61歳の男を現行犯逮捕しました。 警察によりますと、19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区の福岡市総合図書館で「刃物を所持した人を警備員が確保した。刺されていて、意識はある」と、目撃した人から110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、警備員1人がすでに男を取り押さえていて、警察は、男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。現場で包丁