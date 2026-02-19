◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合（１９日、イタリア・プレダッツォ、テーゼロ）団体スプリントが行われ、五輪ラストランの渡部暁斗（北野建設）、山本涼太（長野日野自動車）で臨んだ日本は６位。今季限りでの引退を表明している渡部は最後の五輪で有終の美を飾ることはできなかった。今季で引退する渡部にとっては自身６度目の五輪で最後のレース。五輪通算４つのメダルを獲得した３７歳のレジェンドは前