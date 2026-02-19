「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー複合男子団体スプリント」（１９日、プレダッツォ・ジャンプ競技場＆テーゼロ距離競技場）日本は６位だった。今季限りで引退する渡部暁斗（３７）＝北野建設＝は、自身６度目の五輪で最後となるレースを締めくくった。２２年北京五輪ラージヒル団体銅メダルメンバーの山本涼太（２８）＝長野日野自動車＝とともに、大雪の中を滑走した。レース後「いいジャンプできなかったです