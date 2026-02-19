近所の女性が「可哀想だから」と野良猫に餌を撒き散らし、我が家の庭はトイレ状態に…!?注意しても「命を粗末にするの？」と逆ギレされる始末。しかし、この困った騒動がまさかの展開に!?地域全体を巻き込んでたどり着いた、猫も人も幸せになれる「意外な解決策」とは⋯？＞＞ 【まんが】ご近所猫トラブル(ウーマンエキサイト編集部)