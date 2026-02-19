神奈川県警相模原南署に入る水野圭隆容疑者＝19日午後神奈川県警は19日、昨年10月に米海軍横須賀基地（同県横須賀市）に侵入したとして、日米地位協定に伴う刑事特別法違反の疑いで、東京都港区南青山、大手総合商社社員でイラク駐在員の水野圭隆容疑者（45）を逮捕した。県警は偽造されたIDカードを使ったとみて入手経路を調べる。逮捕容疑は昨年10月23日、正当な理由がないのに基地に侵入した疑い。県警によると、水野容疑者