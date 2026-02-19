iPS細胞を使った再生医療等製品の製造販売承認が了承され、記者会見する澤芳樹大阪大特任教授＝19日夜、大阪市北区人工多能性幹細胞（iPS細胞）を使った再生医療等製品が、世界で初めて一般医療として実用化する見通しとなったことを受け、2製品の関係者は19日、喜びと手応えを口にした。「リハート」を開発した澤芳樹大阪大特任教授は治療の世界への普及に意気込みを見せ、「アムシェプリ」に関わった京都大iPS細胞研究所の高橋