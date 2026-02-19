西武鉄道からの発表です。【映像】西武鉄道からの発表「2027年春 「トキイロ」 運行開始！〜新宿線に新車両 「トキイロ」 を導入し、 有料着席サービスを刷新します！〜新車両導入で新宿線の有料着席サービス刷新と快適性の向上へ！リクライニングシート、 全席コンセント設置など充実した設備で快適性も向上10000系車両より消費電力量を約70％削減して省エネルギー化を推進西武鉄道は、2027年春より新宿線に新車両「トキイロ」