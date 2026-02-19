人気シリーズ『スター・ウォーズ』の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開予定）の新ポスターが解禁されました。2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、映画では約7年ぶりとなるシリーズ最新作。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後の世界が描かれます。帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河を舞台に、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと