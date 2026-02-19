ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝は18日、87.83点で深田茉莉（ヤマゼン）が金メダル、85.80点で村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得。日本勢の活躍が目立った一方で、採点に対する疑問の声も噴出。前回女王の24歳ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）は87.48点で銀メダルとなったが、英国のオリンピアンも「今回の採点は間違っていた」と断言した