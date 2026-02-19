ダイソンは2月19日、最もスリムでコンパクトな水拭きクリーナー「Dyson PencilWash」を発表した。直径38mmのスリムなハンドルを採用し、優れた操作性と衛生的な水拭き掃除を両立するとしている。日本では2026年春頃の発売を予定しており、価格はオープン。Dyson PencilWash。スリムなボディとウェットローラーで液体汚れやホコリを除去する同製品は、「給水」「除去」「排出」の3つのテクノロジーを組み合わせることで、掃除中は常