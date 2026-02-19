【ミラノ共同】フィギュアスケートの上位選手らによる21日のエキシビションに、日本勢はペアで金メダルの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）や男子で「銀」の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と「銅」の佐藤駿（エームサービス・明大）の出演が決まった。19日に国際スケート連盟（ISU）が発表した。男子で8位だったイリア・マリニン（米国）も選ばれ、女子は最終結果を受けて20日に決まる。