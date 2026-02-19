元ブラジル代表のフィリペ・コウチーニョがヴァスコ・ダ・ガマを退団したようだ。『BBC』が伝えている。コウチーニョは同クラブのユース出身のプレイヤーで、2008年にインテルに移籍し、欧州初上陸となった。その後は複数のクラブでプレイし、バルセロナとバイエルンでそれぞれリーグ優勝を経験している。バルセロナ退団後、2022年にプレミアリーグのアストン・ヴィラに加入。2024年には古巣であるヴァスコ・ダ・ガマに戻ってきた