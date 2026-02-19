ヒルトン大阪は、「ストロベリースイーツビュッフェ 〜Marie Antoinette〜」を1月8日から5月31日まで開催する。オーストリアの伝統菓子をアレンジした「苺のカーディナルシュニッテン」、ドレスやジュエリーモチーフのミニケーキ、モンブランクリームを絞って提供する焼きたてデニッシュ、舞踏会のダンスで揺れるフリルを連想するケーキの「いちご色のドレス」、マリー・アントワネットが宮殿で味わった揺れ動くの心の機微を表現し