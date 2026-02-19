テーマパークに隣接する土地の開発をめぐり、開発業者から賄賂を受け取ったとして、埼玉県の元飯能市長の男が逮捕されました。受託収賄の疑いで逮捕されたのは、埼玉県飯能市の元市長・大久保勝容疑者（73）です。警察によりますと、大久保容疑者は2021年6月ごろ、飯能市にあるテーマパークに隣接した土地での宿泊施設の開発をめぐり、開発業者の会社員の男性（60代）から現金500万円の賄賂を受け取った疑いがもたれています。警察