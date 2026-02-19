◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、世界ランキング５位の日本は同１１位の中国と対戦。日本時間午後１０時開始の試合だったが、屋外の大雪のため、チームの到着が遅れるなどして、約２０分遅れて試合が始まった。世界カーリング連盟がＳＮＳで発表した。日本は通算１勝７敗で最下位。すでに準決勝進出が消滅しているため、この試合が今五輪最