元欅坂４６で女優の長濱ねるが、１９日に自身のＳＮＳを更新。人気アニメのキャラクターのグッズを披露し、反響を呼んでいる。長濱はインスタグラムに「休日、おじゃる丸もらった」とつづり、ＮＨＫのアニメ「おじゃる丸」の主人公おじゃる丸の顔をモチーフにしたポシェットを肩から下げる様子を披露。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。