女子スプリント決勝でゴールし、喜ぶマリアンヌ・ファトン＝ボルミオ（共同）19日の山岳スキースプリントで、男子はカルドナ（スペイン）、女子はファトン（スイス）が優勝し、初代王者に輝いた。日本勢は出場していない。（共同）男子スプリントで優勝し喜ぶオリオル・カルドナ（中央）＝ボルミオ（共同）