ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、スキーのノルディック複合団体スプリント後半、距離が行われた。日本は、今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）と、山本涼太（長野日野自動車）が出場。途中、山本の転倒もあり、６位で渡部のラスト五輪は幕を閉じた。（デジタル編集部）前半の飛躍終了後、中継局のインタビューで、「何も残らないぐらい全て置いてきたい」と話していた渡部は、トップのドイツから２１