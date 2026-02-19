元「モーニング娘。」の石川梨華（４１）が披露したおめかしショットが反響を呼んでいる。１９日にインスタグラムで「久しぶりに！メイクしておめかししました」と報告。「そして、ちょっと前に髪切りました前髪は伸ばしてるよ〜今日は自分でヘアセットしたけどあんまり上手く巻けなかったわ」とつづって、バッチリメイクで肩にかかるくらいの長さで髪を巻いてセットした姿をアップした。最後に「最後の写真のように上手く