メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県岡崎市の障害者施設で入所者の少年に暴行を加えたとして従業員の男2人が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは岡崎市にある障害者グループホームの職員の20歳と21歳の男2人です。 警察によりますと2人は1月27日、グループホームに入所する17歳の少年に対して飛び蹴りをしたり顔を踏みつけたりした疑いがもたれています。 警察の調べに2人は容疑を認