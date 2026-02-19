「ボクシング・８回戦」（１９日、後楽園ホール）元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者の佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が８カ月ぶりの再起戦に臨み、マーロン・パニアモーガン（３１）＝フィリピン＝に２回１分２１秒ＴＫＯ勝ちした。試合後には、東洋太平洋同級王者の田中空（２５）＝大橋＝をリングに呼び込み、対戦を公開要求。次戦での激突が決定的となった。佐々木は昨年６月、ＷＢＯ世界同級王者