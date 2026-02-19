全国のBAGEL & BAGELから、春の訪れを感じる和テイストの新作が登場します。桜と抹茶、それぞれの香りと彩りを楽しめるベーグル2種と、ふんわり甘いマフィンがラインアップ。季節限定の味わいは、ほっとひと息つきたい春のおやつタイムにぴったりです♡ 桜と抹茶のもちもちベーグル 「桜もち」は333円（税込）。しっとりもちもち食感の桜ベーグル生地に、やわらかなもちフィリングと桜あんを包み