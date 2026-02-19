老後に向けての施設入所にかかる資金で悩んでいます皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は54歳、公務員の男性の方です。仕事で悩み、うつ病を発症。退職、リタイアを決断しました。そこで悩むのは、老後の住まい。個人的には、いずれ施設入所を希望しているが資金的に不安があるとのこと。ファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さんがアドバイスします。▼相談者真