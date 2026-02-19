チャールズ英国王＝2024年1月（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】チャールズ英国王は19日、公務上の不正行為をした疑いで弟のアンドルー元王子が逮捕されたことを受けて声明を発表した。「法的な決着が必要だ」と強調し、捜査に全面的に協力する考えを表明。「私と家族は国民への奉仕を続けていく」とし、国王として責務を果たす意向を訴えた。元王子を巡る疑惑には「深い懸念」を持っていたと表明。この問題は「当局によって