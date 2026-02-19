お笑いコンビ「家族チャーハン」の大石(33)が19日、自身のXを更新。体調不良のため、当面の間、休養することを発表した。大石は「この度はお休みにより関係者各所の皆様、お客様にご心配、ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。体調不良により、しばらくの間休養させていただくことになりました。また万全の状態で戻ります！何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。家族チャーハンは1月末頃から劇場公演などを