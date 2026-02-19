ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝（１８日）で深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点で金メダル、村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８５・８０点で銅メダルを獲得したが、米放送局「ＮＢＣ」で解説を務めたレジェンドのトッド・リチャーズ氏が採点に対して怒りを爆発させた。自身のインスタグラムで「今まで見てきたあらゆる大会の中でも、最悪なジャッジだ。ジャッジのみなさんは大失態を犯した