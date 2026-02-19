【川端絵美の目】１８日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのアルペンスキー女子回転で、安藤麻（日清医療食品）は１回目で途中棄権となった。優勝はミカエラ・シフリン（米）で、２０１４年の回転、１８年の大回転に続く三つ目の五輪金メダルを獲得した。選手に求められるコースへの適応能力女子回転では安藤麻（日清医療食品）が１回目で旗門をまたいでしまい、途中棄権に終わった。今季のワールドカップでは開幕当初