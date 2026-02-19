女優の三田寛子（60）が19日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。三田は「薬丸くんお誕生日おめでとうございますご家族の愛に敬服です」とつづり、この日、60歳の誕生日を迎えた薬丸裕英、妻の石川秀美、早見優、松本伊代との集合ショットを投稿した。「伊代ちゃん優ちゃんと『NAI・NAI 16』の一節を即興で振り付けて歌ってお祝いのスピーチをさせて頂きました」と報告。「1981年のドラマ『2