こちらは、ブランコ4m望遠鏡（セロ・トロロ汎米天文台）の「DECam（ダークエネルギーカメラ）」で観測した棒渦巻銀河「NGC 1365」。ろ座（炉座）の方向、約7400万光年先にあります。【▲ ブランコ4m望遠鏡のDECam（ダークエネルギーカメラ）で観測した棒渦巻銀河「NGC 1365」（Credit: Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA; Image processing: Travis Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab),