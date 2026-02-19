なにわ男子の最新シングル『HARD WORK』が、18日発表の『オリコンデイリーシングルランキング』で1位に輝きました。今年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子。10枚目となる最新シングル『HARD WORK』の初日売り上げが55.0万枚を記録しました。デビューシングル『初心LOVE』の発売初日（店着日）に記録した50.3万枚を超え、自己最高初日売り上げとなりました。本作は愛と勇気を高らかに歌った楽曲となっています。オリコン調べ