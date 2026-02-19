在日米海軍横須賀基地（資料写真）偽造されたＩＤカードで在日米海軍横須賀基地（横須賀市）に侵入したとして、県警外事２課と相模原南署は１９日、日米地位協定に伴う刑事特別法違反の疑いで、総合商社社員の男（４５）＝東京都港区＝を逮捕した。同課によると、男は「米軍に憧れがあり、少しでも触れ合いたいと思い入った」と供述、容疑を認めている。同課によると、男は２０２３年ごろから商社駐在員として中東のイラクで勤