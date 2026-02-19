【ニコニコ超会議 2026】 4月25日・26日 開催予定 ドワンゴは、4月25日・26日開催予定のイベント「ニコニコ超会議2026」において、出展者のほか、企画や協賛出展企業、チケット情報などを公開した。 「ニコニコ超会議」は、今年で15年目を迎える動画投稿サイト「ニコニコ」の大型イベント。みんなの「好き」を思いっきり表現できるネット発の文化祭として、2012年より開催されている。