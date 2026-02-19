ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝（１８日）、銀メダルを獲得したゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）のさわやかさに注目が集まっている。激戦となった女子ＳＳ決勝では、金メダルを獲得した深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点、銀メダルのサドフスキシノットが８７・４８点、ビッグエアに続く２つ目の金を狙った村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８５・８０点と僅差の戦い