元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが、ダンスボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のライブに参戦したことを明かした。１９日までにインスタグラムで「弾丸北海道、楽しかったあ！」と投稿。「初ファンミ、初オーラス参戦最高でした＠ｂｅｆｉｒｓｔ＿＿ｏｆｆｉｃｉａｌみゆちゃんありがとう、また行こねー」とつづって、インスタグラマーのみゆと共に北海道を楽しむ姿や「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のグッズを身