相続や子どもの問題やらで、結婚はしなくてもいいが「好きな人と一緒に住む」夢はかなえたい。そう思う熟年層も多くなっている。「一人で老後を過ごすのはあまりにも虚しい」というのが本音のようだ。【マンガ】こんな夫と老後を過ごすなんて無理！ ずっと尽くしてきた60歳妻が「熟年離婚」を決めたワケ一人暮らしは寂しくてたまらなかった「8年前に夫に死なれ、一人息子はすでに独立していたので、一人暮らしになりました。一人暮