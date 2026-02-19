◇プロボクシング・ウエルター級8回戦佐々木尽＜TKO2回1分21秒＞マーロン・パニアモーガン（2026年2月19日東京・後楽園ホール）元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が再起戦となるウエルター級8回戦でマーロン・パニアモーガン（31＝フィリピン）を2回TKOで下し、再起に成功した。いきなり全開だった。佐々木は初回、開始のゴングと同時に飛び出し左フックを強振。相