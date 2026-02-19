故郷・埼玉県所沢市の観光大使もつとめる女優でモデル・坂巻有紗が幼少期ショットを披露し話題を呼んでいる。坂巻は１９日までにインスタグラムを更新し、「最近のあれこれを、幼少期オラオラ坂巻の写真とともに共有します」と書き出し、オレンジ色の長袖トップス姿で自転車にもたれかかる幼少期の坂巻の様子を披露。続けて、「さて、友達がいないで有名な私ですが、最近になって大好きだなぁと思えるお友達が増えました。幸せ