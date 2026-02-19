ミラノ・コルティナ五輪スノーボードで日本勢は、４個の金を含む過去最高を大幅更新する９個のメダルラッシュに沸いた。メダル数は他国を圧倒する結果に。日本チームの西田崇ヘッドコーチ（５０）は「今回のスロープスタイルは完璧な滑りを決めた人が勝てる競技だった。（降雪で）スピードが遅いので、（体格で海外勢に劣る）日本は不利な状況でトリックを変えながら、このコースや状況に合わせた滑りができていた」と振り返った