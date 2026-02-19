SUPER EIGHTの安田章大さん（41）が18日、『第1回 I&Others｢応援の循環｣拡大会議』に登場。病気を経験して変化した自身の考え方について語りました。安田さんは、「困っています」と「私にできることでよければ」をつなぎ、社会の中に大きな応援団を作ることを目指す団体の対話イベントに登場しました。■2017年に「髄膜腫」で手術イベントは、がん研有明病院の腫瘍精神科部長である清水研さんと安田さんの対談形式で展開され