明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★今日は散歩にツキあり、携帯のメールを打ちながら歩くのはやめて周りの景色をよく観察しましょう。今まで見落としていた、面白いものに出会えそう。B型の運勢……★★★☆☆孤独を感じやすくなっています。周りに取り残されたような、寂しい気持ちになってしまうかも。今日は無理して会話をする必要はあ