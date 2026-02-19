去年8月中旬、新潟市内のホテルで当時17歳の女子高校生に対し、18歳未満であることを知りながら淫らな行為などをした疑いで、35歳の男が逮捕されました。新潟県青少年健全育成条例違反、児童買春、児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住む会社員の男(35)です。男は去年8月中旬、SNSを通じて知り合った下越地方に住む当時17歳の女子高校生が18歳未満であることを知りながら、新潟市内のホテルで淫らな行為を