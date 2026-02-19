2月14日夜、新潟県新発田市にある商業施設の駐車場で、口論となった知人の10代少年に対し、顔面を殴るなどの暴行を加えけがをさせた疑いで、16歳の少年が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、胎内市に住む無職の少年(16)です。少年は2月14日午後6時半過ぎ、新発田市内の商業施設の駐車場で、口論となった知人の10代少年に対し、顔面を拳で数回殴った上、顔面や腰を足で蹴る暴行をし、けがをさせた疑いが持たれています。1